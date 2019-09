“Occhio pigro”, Comune Agnone promuove screening gratuito nelle scuole

AGNONE. L’ambliopia, o occhio pigro, è un disturbo della vista che si manifesta nei primi anni di vita e da cui si può guarire se diagnosticato in tempo. Circa 5 bambini su 100 ne sono affetti, per questo è importante la prevenzione e la diagnosi precoce. Per questa ragione sabato 28 settembre, il Comune di Agnone, in collaborazione con la dirigenza scolastica e gli oculisti, Silvio Savastano, Pasquale Pannunzio, Maria Cristina Savastano e l’ortottista Emiliana Di Nardo, promuove la giornata per la prevenzione dell’ambliopia. L’iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo – spiega l’assessore comunale alla Sanità, Edmondo Amicarelli – vedrà gli specialisti effettuare visite di screening gratuite agli alunni della prima classe della scuola primaria dei nostri due istituti scolastici. Perché la prevenzione inizia nelle scuole, conclude Amicarelli.