Occupazione, tre figure professionali per la riserva di “Montedimezzo”

ISERNIA – Tre figure professionali per la riserva naturalistica di “Montedimezzo”. Si tratta di due esperti motoseghisti e trattoristi (esperienza maturata due anni) in possesso della patente C e con alle spalle un’attività antincendio della durata di almeno 24 mesi. L’altra figura richiesta prevede una esperienza di almeno due anni nel campo della falegnameria. Il contratto per i tre assunti sarà a tempo indeterminato. Le domande dovranno essere presentate entro giovedì 10 maggio presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Isernia.