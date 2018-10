Oculistica, Palazzo San Francesco sede del convegno “Angiografia-Oct nei borghi italiani”

AGNONE – Un convegno che vedrà i grandi progressi nelle tecniche Oct aver rivoluzionato la capacità di visualizzare il polo oculare posteriore. E’ quello che si terrà sabato 6 ottobre a Palazzo San Francesco con specialisti provenienti da tutta Italia. L’incontro, che garantirà crediti formativi ad oculisti e ortottisti, intende divulgare la nuova tecnologia dell’Angiografia-Otc e prevede sessioni teoriche e pratiche. Inoltre saranno presentate le strategie più attuali nel campo dell’imaging.

Ad organizzare l’importante evento Silvio, Maria Cristina e Alfonso Savastano, da sempre legati alla cittadina alto molisana. Tra gli altri garantita la presenza di due figure di spicco nel panorama oculistico italiano come i professori, Bruno Lumbroso e Stanislao Rizzo. Ospite d’eccezione il professor Mario Stirpe, già allievo di Giambattista Bietti.

Ma non è tutto, perché grazie ai fondi raccolti per l’organizzazione del convegno, il Comune di Agnone avrà garantita la rimessa in funzione della pedana mobile per disabili presente all’interno della casa comune. Ed ancora – fanno sapere gli organizzatori – è nostra intenzione restaurare un affresco dell’antica biblioteca intitolata a ‘Baldassarre Labanca’.

I relatori dell’evento: Daniela Bacherini (Firenze) Francesco Bandello (Milano) Gilda Cennamo (Napoli) Ciro Costagliola (Campobasso) Roberto Dell’Omo (Campobasso) Luca Di Antonio (Chieti) Paolo Lanzetta (Udine) Bruno Lumbroso (Roma) Marco Lupidi (Perugia) Leonardo Mastropasqua (Chieti) Edoardo Midena (Padova) Massimo Nicolò (Genova) Barbara Parolini (Brescia) Mariacristina Parravano (Roma) Marco Pellegrini (Milano) Elisabetta Pilotto (Padova) Sajish Pinackatt (Brescia) Giuseppe Querques (Milano) Marco Rispoli (Roma) Stanislao Rizzo (Firenze) Valentina Sarao (Udine) Alfonso Savastano (Firenze) Maria Cristina Savastano (Roma) Silvio Savastano (Cassino) Giovanni Staurenghi (Milano) Mario Stirpe (Roma) Lisa Toto (Chieti).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: http://www.apmeetings.com/singolo_evento.php?id=101