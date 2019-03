Officina meccanica abusiva, scatta il sequestro. Molisano nei guiai

Gli agenti della Polizia Stradale di Campobasso, impegnati in specifici servizi finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale, hanno constatato l’esistenza, nella zona periferica del comune di Ferrazzano, di un’officina meccatronica abusiva, accertando che l’attività di autoriparatore, in pieno svolgimento al momento del controllo, veniva esercitata in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nei confronti del titolare sono state applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge, mentre tutte le attrezzature e le strumentazioni adoperate sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca.