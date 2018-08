«La votazione per le regionarie per la lista del MoVimento 5 Stelle in Abruzzo è stata sospesa e rinviata».

E’ quanto si legge sul “Blog delle stelle” in un post scriptum in basso, in calce al post che annunciava invece l’avvio delle operazioni on line su Rousseau per la scelta dei candidati alle prossime elezioni regionali. I motivi della sospensione della votazione non sono stati spiegati.