Omessa custodia di animali, sanzioni per oltre 5mila euro in Alto Molise

FORLI’ DEL SANNIO – Controlli di polizia veterinaria da parte dei Carabinieri Forestali su tutto il territorio della provincia di Isernia. Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Forlì del Sannio, del N.I.P.A.A.F. di Isernia, coadiuvati da medici veterinari hanno controllato due aziende agricole nelle zone di montagna dell’hinterland isernino, riscontrando: per una la mancanza di idonea struttura al ricovero di animali e il non corretto uso del doppio auricolare identificativo, per l’altra la mancata registrazione di carico e scarico aziendale e l’omessa custodia di animali. Ai proprietari delle aziende sono state notificate sanzioni amministrative per oltre cinquemila euro.