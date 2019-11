Operai sul ponteggio senza imbracature, sanzioni per un imprenditore molisano

I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Isernia, hanno eseguito specifici servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare i Carabinieri hanno proceduto al controllo di una ditta esercente nel settore edile con sede nel comune di Venafro (IS), riscontrando una violazione per non aver munito il personale addetto ai lavori in quota di idonei sistemi di protezione (imbracature). A seguito di ciò il titolare della ditta veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per aver violato la legge e per non aver adottato le particolari misure ritenute necessarie per la tutela dei lavoratori, impartendo una prescrizione, diretta a richiamare l’osservanza delle norme e elevando un’ammenda pari a euro 2.500 (duemilacinquecento/00) circa.