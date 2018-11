Operario bloccato su una piattaforma aerea, salvato dai Vigili del fuoco

Le abbondanti piogge di ieri sera e di oggi hanno provocato danni in varie parti della provincia pentra, mettendo in serio pericolo anche abitazioni e persone.

Fortunatamente non si registrano vittime ma solo danni. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia per fronteggiare l’emergenza hanno, dalle

prime luci dell’alba di oggi, potenziato il dispositivo di soccorso con personale fluviale e personale soccorritore acquatico per far fronte alle varie necessità. Il bilancio è di oltre cinquanta interventi nelle ultime 24 ore.

A Miranda nel primo pomeriggio anche il recupero di un operaio rimasto bloccato su una piattaforma aerea che non rispondeva più ai comandi, necessario l’intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco per far scendere il malcapitato.

Sotto attenzione i vari torrenti, fiumi e i bacini (naturali o artificiali).