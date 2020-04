Operazione casa nuova: i consigli, dal trasloco all’arredamento

LE AZIENDE INFORMANO

Ci sono dei momenti nella vita in cui si devono imboccare nuove strade, per dare una svolta alla carriera lavorativa, o per questioni familiari. Si tratta di scelte che risultano emozionanti ma anche stressanti da affrontare, come ad esempio il cambio della casa e il conseguente trasloco.

Oltre ai vari pensieri relativi a ciò che si lascia, è bene concentrarsi anche e soprattutto su ciò che si troverà, e su come partire con il piede giusto verso questa nuova esperienza. Operazione casa nuova? Ecco i consigli, dal trasloco al trasferimento.

I consigli per il trasloco – È sempre una questione di dettagli, specialmente quando si cambia casa, visto che ce ne sono parecchi. Prima del trasloco vero e proprio, però, c’è un altro dettaglio da curare, ovvero l’organizzazione dei pacchi e il loro imballaggio. Innanzitutto conviene suddividere le cose per categorie, così da poterle poi recuperare con maggiore facilità. In secondo luogo, occorre preparare una lista del contenuto di ogni scatola o imballo, dato che in questo modo sapremo esattamente cosa contengono. Per fortuna, ci sono delle app per smartphone che ci consentono di fare tutto questo, e che semplificano anche la lettura delle varie etichette sulle scatole.

Va poi detto che spostare tutte le proprie cose è nella pratica un’operazione delicata e che può richiedere anche il disbrigo di diverse pratiche burocratiche. In questa fase delicata ci si può affidare a dei professionisti, come ad esempio nel caso di Blissmoving, specializzati in traslochi internazionali in grado di assisterci in ogni momento.

Infine è bene ricordare che questo è il momento perfetto per fare un po’ di pulizie e di decluttering, visto che ci si appresta vivere una nuova esperienza e si può facilmente dire addio alle cose che non si usano e che non si useranno nella nuova casa.

I consigli per sistemarsi nella nuova casa – Con una marea di pacchi che minaccia di sovrastarci, per non vivere il trasferimento come un trauma dobbiamo imparare a ragionare per priorità. Quindi bisogna sistemare innanzitutto la struttura del letto, il materasso e altri essenziali come le attrezzature da cucina, il divano e le luci. Tavoli, stoviglie, sedie e altre suppellettili verranno immediatamente dopo, sebbene tutto dipenda dalle abitudini.

Ci sono anche una serie di errori da non commettere, quando arrediamo la nuova casa: in tanti, presi dalla fretta, non ragionano molto sul design da adottare, e finiscono per comprare degli elementi d’arredo poco compatibili fra loro, creando un mix eccessivo di stili, dal rustico al moderno. I mobili vecchi vanno usati solo se hanno un reale valore, sia esso economico o sentimentale, ma in genere è preferibile disfarsi di tutti gli elementi che potrebbero ricordarci il passato. Inoltre, una casa vuota e spoglia è l’occasione migliore per sperimentare nuove soluzioni, e per coronare quei desideri che nella vecchia abitazione erano rimasti incompiuti