Opere pubbliche, chiuso da quattro mesi riapre lo stadio “Civitelle”

AGNONE. Lo stadio comunale “Civitelle” verso la riapertura. Dopo quattro mesi dalla chiusura (era il 18 ottobre scorso) per consentire il rifacimento del drenaggio e la posa del nuovo tappeto in sintetico, l’impianto senza barriere di viale Castelnuovo è pronto per riabbracciare società di calcio, atleti e tifosi. Nella giornata odierna iniziate le ultime operazioni riguardanti la messa in opera dell’intaso. Lavorazione eseguita da due mini trattori, che al pari dell’installazione della staccionata tra rettangolo di gioco e tribuna centrale, panchine e porte, dovrebbero, condizioni meteo permettendo, essere ultimate per il fine settimana. Seguirà il collaudo e la consegna dei lavori (costati circa 350mila euro), che potrebbe materializzarsi prima di domenica 17 febbraio così da assicurare l’inaugurazione in occasione della gara di calcio del campionato di serie D tra l’Olympia Agnonese e il Forlì. A tale evento, voci di corridoio parlano della presenza niente di meno che del numero uno del calcio italiano, Gabriele Gravina, ex presidente del Castel di Sangro dei miracoli, da sempre molto legato ad Agnone e alla sua società di calcio.