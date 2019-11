Organetto, spallata e prodotti tipici: gli “schiavesi” si incontrano a Roma

SCHIAVI DI ABRUZZO – Come da tradizione anche quest’anno si terrà la “Festa Schiavese” a Roma, evento giunto ormai all’ottava edizione. Durante la mattinata del 24 novembre sarà celebrata la Santa Messa al santuario del Divino Amore alle ore 10:30, celebrazione presieduta dal vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo e concelebrata dal parroco di Schiavi di Abruzzo, don Antonio Di Palma. «Cornice della festa come di consueto sarà il ristorante “La Perla” sul lago di Castel Gandolfo, con ricco pranzo e musica tradizionale e moderna all’insegna del divertimento» spiega Nino Cirulli, tra gli organizzatori dell’evento. «Il pranzo comunitario sarà allietato dalla musica dal vivo del maestro Daniele Lamano, un vero asso dell’organetto e della spallata. – aggiungono gli organizzatori – In sala, durante tutta la durata del pranzo, sarà presente una animatrice per i bambini e alla fine sarà possibile degustare prodotti tipici schiavesi. La serata si concluderà con pennette, spaghetti aglio e olio e porchetta. Il costo del pranzo per gli adulti è di 45 euro, per i bambini fino a 13 anni di 20 euro. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 17 novembre». Info 3479927215.