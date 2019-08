Organo a canne chiesa Santa Maria di Costantinopoli, continua la raccolta fondi

AGNONE. La costruzione del nuovo organo della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli prosegue in maniera spedita. A confermarlo è Roberto Carlomagno, componente della commissione costituitasi per la realizzazione dell’organo a canne commissionato ad un artigiano abruzzese. “Nelle scorse settimane – afferma Carlomagno, che tra l’altro dirige il coro ‘Perfetta Letizia’ – ci sono state consegnate buona parte delle canne e proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia che è stata praticamente completata la consolle (doppia tastiera). Inoltre, assieme ai tecnici organari è stato effettuato un sopralluogo per definire il posizionamento sul matroneo dei due corpi in legno contenenti le ottocento canne, i somieri ecc.. Purtroppo – chiarisce Carlomagno – la consegna del nuovo organo ha subito un rallentamento complice le cattive condizioni di salute dell’organaro al quale ci siamo affidati. Tuttavia, dopo questo inconveniente, i lavori sono ripresi a pieno ritmo. Ora abbiamo bisogno di un ulteriore sforzo economico per poter completare ed installare lo strumento che speriamo possa iniziare a suonare entro la fine di settembre. A riguardo chiediamo un ulteriore sacrificio a parrocchiani e fedeli nonché a chiunque desidera partecipare alla raccolta fondi lanciata più di un anno fa e che di fatto doterà la chiesa dei Cappuccini di una nuova opera d’arte. Lo sforzo economico fin qui sostenuto – conclude Carlomagno – è stato notevole, ma affinché si possa portare a termine l’iniziativa c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Le offerte possono essere consegnate a don Onofrio Di Lazzaro o al sottoscritto. A chiunque lo farà sarà rilasciata una regolare ricevuta. In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario al conto corrente della Parrocchia avente il codice Iban: IT 15M08968 78070 0000 4030 1368 intestato a Parrocchia Maria SS. di Costantinopoli”.