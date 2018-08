Orgoglio abruzzese: la pasta De Cecco partner globale del club Juventus

Alla presenza del capitano bianconero Giorgio Chiellini, è stato annunciato oggi l’accordo che unisce Juventus e De Cecco che sarà Partner globale del club bianconero e beneficerà della visibilità televisiva garantita da gare trasmesse in tutto il mondo, oltre che di asset digitali, di PR ed esperienziali.

“Abbiamo un DNA italiano e siamo tra i rappresentanti del Made in Italy all’estero, per questo siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia Juventus alla De Cecco, che condivide con noi la volontà di continuare a esportare al di fuori dei confini nazionali l’eccellenza italiana. Questo accordo testimonia nuovamente la grande attenzione di Juventus nell’unirsi a Partner con obiettivi comuni”, dichiara Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer – Global Partnership and Corporate Revenues di Juventus.

Francesco Fattori, CEO del Gruppo De Cecco, ha rimarcato invece che “La nostra azienda è nel mondo della pasta e del food quello che la Juventus è nel calcio: eccellenza assoluta. Abbiamo entrambi una storia più che centenaria di qualità e di successi legati al nostro impegno quotidiano a dare sempre e solo il massimo ai nostri “tifosi”, quando sono a tavola e sul campo”.