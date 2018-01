Orologi rubati, denunciata una coppia per ricettazione

I Carabinieri dell’ Aliquota Operativa del NOR di Campobasso hanno denunciato all’ Autorità Giudiziaria, per ricettazione in concorso, una ragazza ed un ragazzo del capoluogo, di 23 e 24 anni, e due ragazzi all’ incirca loro coetanei, questi ultimi già noti alle Forze dell’ Ordine, originari della provincia di Caserta, in quanto, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di 4 orologi di varie marche ed una penna da collezione, ritenuti provento di furti in abitazione avvenuti negli ultimi mesi nella provincia, fra cui uno commesso nel capoluogo lo scorso novembre, in relazione al quale la vittima, chiamata dai Carabinieri a verificare l’ eventuale presenza di refurtiva di sua proprietà , ha riconosciuto uno degli orologi rinvenuti come proprio . Il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa di accertarne la provenienza. A tal proposito i cittadini che hanno subito questo tipo di furti possono contattare il Comando Carabinieri , Nucleo Operativo e Radiomobile , per le verifiche del caso.