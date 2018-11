Orsi annegati, svuotata la vasca e messa in sicurezza con un recinto elettrificato

Il WWF Abruzzo comunica che nella giornata di ieri «è stata svuotata la vasca e messa una recinzione elettrificata, come primo intervento di urgenza». Si tratta della vasca di accumulo delle acque dove sono stati trovati annegati, nei giorni scorsi, tre orsi, una femmina e due piccoli.

«Ora, non dobbiamo e non possiamo scoraggiarci. – continuano dal Wwf Abruzzo – Un ringraziamento a tutti coloro che lavorano per l’orso, dedicando tempo e passione per la salvezza di questa specie. Un ringraziamento particolare ai volontari di tante associazioni e di tanti comitati che devono essere sempre più uniti per un obiettivo comune».