Orso marsicano, l’Atc Sulmona chiude la caccia su una porzione di territorio

SULMONA – L’Ambito territoriale di caccia di Sulmona, al fine di tutelare maggiormente le specie di fauna selvatica di pregio, in particolare l’orso, presenti nel suo territorio, in accordo con la Riserva Naturale Regionale “Monte Genzana”, ed aderendo ad una specifica richiesta in tal senso, dispone la chiusura totale della caccia, per qualsiasi specie, fino al 31 gennaio 2019 in una porzione di territorio, opportunamente tabellata, nelle vicinanze del comune di Pettorano sul Gizio.

«Nel frattempo, per monitorare la situazione, si faranno sopralluoghi congiunta tra Tecnici della Riserva e Tecnici dell’ATC, che valuteranno, insieme, l’opportunità di sospendere tale provvedimento. – spiegano dall’Atc Sulmona – Si specifica che l’area in oggetto sarà presto tabellata, al fine di facilitare l’attività venatoria ed evitare spiacevoli equivoci».