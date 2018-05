Ortopedia, Edmondo Amicarelli assicura la riattivazione delle prenotazioni

AGNONE – L’assessore alla Sanità del Comune di Agnone, Edmondo Amicarelli – in foto – garantisce lo sblocco delle prenotazioni per quanto concerne le visite ortopediche al ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone. E’ quanto comunica lo stesso Amicarelli a l’Eco online dopo che la testata ha riportato il blocco delle visite come confermato da fonti ospedaliere interne.

“Ho avuto ampie rassicurazioni sull’immediata riattivazione del Cup, il servizio che cura le prenotazioni, dal direttore amministrativo, Antonio Forciniti con il quale mantengo un filo diretto per ciò che concerne le problematiche dell’ospedale di Agnone – sottolinea l’esponente dell’esecutivo Marcovecchio -. Come detto e dimostrato più volte la nostra azione di monitoraggio sulla sanità pubblica altomolisana è costante e vuole fungere da cane da guardia per eventuali disservizi che penalizzano l’intero territorio. Non abbasseremo l’attenzione su quello che è, e resta l’inviolabile diritto alla salute sancito dalla Costituzione – conclude Amicarelli – al tempo stesso confidiamo sulle parole dette dal neo governatore Donato Toma sul rilancio di una struttura vitale per le aree interne del Molise e dell’Abruzzo”.