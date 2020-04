Ospedale di Agnone, Greco (M5S) diffida l’Asrem: “Assumete i medici vincitori di concorso”

AGNONE. Una diffida per l’Asrem che arriverà anche nelle stanze della Procura della Corte dei Conti di Campobasso. E’ il documento che il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Andrea Greco presenterà nelle prossime ore. “Mentre la Regione Molise è intenta a sottoscrivere accordi con dei privati accreditati – anticipa Greco a l’Eco online – l’ospedale pubblico di Agnone rischia di chiudere per consunzione causa la mancanza di personale medico. Il tutto accade nonostante l’espletamento di un concorso pubblico che nelle scorse settimane ha assegnato due dirigenti medici al reparto di Medicina, l’unico rimasto in vita dopo la nefasta riorganizzazione. Ebbene, i due camici bianchi, vincitori di concorso, ad oggi, in un momento di estrema emergenza sanitaria, ancora non prendono servizio con tutte le immaginabili ripercussioni su servizi e una utenza prevalentemente anziana. Se il disegno, come sembra di capire, è quello di favorire i privati a scapito delle strutture pubbliche, se Toma e compagnia cantando pensano di fare il bello e cattivo con i soldi pubblici per agevolare gli interessi dei privati, non lo consentiremo e al tempo stesso ci opporremmo in ogni sede” conclude Greco.