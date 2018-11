AGNONE – Da oggi operativo il nuovo centro Dialisi dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’. I locali, molto più capienti rispetto ai precedenti, si trovano al primo piano dell’ospedale agnonese e sono stati ristrutturati con fondi regionali per circa 75 mila euro. L’inaugurazione ufficiale è attesa per martedì 13 novembre alla presenza dei vertici dell’Asrem e dell’amministrazione comunale. Dunque ad una svolta l’annosa vicenda della Dialisi che nei mesi scorsi aveva attirato anche le attenzioni di Striscia la Notizia in Alto Molise con l’inviato Pinuccio.

In quella occasione furono intervistati diversi dializzati che portarono alla luce tutte le problematiche strutturali e di personale vissute quotidianamente. Soddisfazione per l’apertura dei nuovi locali, è quella espressa da don Francesco Martino, uno dei principali fautori della battaglia pro Dialisi.

Senza cardiologo – Se da un lato c’è soddisfazione per l’apertura dei nuovi locali di Dialisi, la faccia della medaglia è rappresentata dall’assenza di un cardiologo all’interno della struttura sanitaria. Infatti l’unico professionista che prestava servizio al Caracciolo, da qualche giorno è in ferie prima di andare in pensione. Una situazione allarmante denunciata dal palco dell’Italo Argentino dal primario di Medicina, Giovanni Di Nucci. Al momento la figura dello specialista non è stata rimpiazzata.