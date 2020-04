Ospedale Caracciolo: torna in sella l’ex primario di Medicina, Giovanni Di Nucci

AGNONE. “Poteva essere un venerdì di passione per tutta la comunità alto molisana, mentre è grande il senso di sollievo. ASREM sta procedendo a contrattualizzare il Dott. Giovanni Di Nucci.

ccioloPunto di riferimento per l’intera comunità per anni nel reparto di medicina del Caracciolo. Torna in prima linea dopo il pensionamento. Lo voglio ringraziare per questo suo ennesimo grande gesto di generosità verso la sua gente. Questo è il primo passo. Se i vertici aziendali, ci ascolteranno potremo fare tanto altro.

Lo ammetto, ho pianto. Sono felice perché in un momento così drammatico questa notizia è bellissima. Ora posso onorare la Pasqua. Che sia di vera resurrezione. Forza 💪”.

E’ il post che pochi minuti fa il consigliere regionale del M5 Stelle ha inteso far comparire sulla sua pagina facebook dando l’annuncio del ritorno all’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone dell’ex primario di Medicina, Giovanni Di Nucci.