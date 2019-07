Ospedale, Cis e giunta Marcovecchio: “Nuovo Sogno Agnonese” affila le armi  

AGNONE – Le ultime dichiarazioni rilasciate sull’ospedale “San Francesco Caracciolo” dal governatore Donato Toma non sono andate affatto giù al gruppo di minoranza del Comune di Agnone, “Nuovo Sogno Agnonese”. In particolare gli esponenti di centrosinistra contestano il modus operandi adottato dal presidente della giunta regionale che nell’ultima visita fatta in Alto Molise ha annunciato il declassamento della struttura sanitaria di frontiera a mero ospedale di comunità. Il tutto, infatti, – a detta di Toma – potrebbe concretizzarsi in tempi brevissimi.

“Il comportamento di questo signore, presidente pro tempore della Regione, è di una scorrettezza inaudita – afferma il capo gruppo di Nuovo Sogno Agnonese, Daniele Saia -. Nei giorni scorsi, Toma, arrivato a Palazzo San Francesco per parlare di fondi alle imprese, di punto in bianco, senza alcun preavviso alla comunità e agli amministratori che la governano, fino a prova contraria esistono due gruppi di minoranza, annuncia la trasformazione del Caracciolo da ospedale di area disagiata, status riconosciuto dal governo centrale, a ospedale di comunità creando allarmismo tra le popolazioni delle aree interne le quali ostinatamente continuano a vivere in territori fortemente svantaggiati. La notizia, passata quasi sottotraccia – aggiunge Saia – non ha registrato alcuna reazione da parte della maggioranza guidata dal sindaco Marcovecchio, il che significa una complicità imbarazzante per chi, nelle vesti di massima autorità cittadina, dovrebbe tutelare i diritti di un popolo sempre più vessato da una politica, quella regionale, che continua a fare danni irreparabili soprattutto per quanto concerne la salvaguardia della sanità pubblica”.

Per questa ragione “Nuovo Sogno Agnonese” ha deciso di convocare una conferenza stampa per sabato mattina (ore 10,30) nella sede del circolo del Partito Democratico “Libero Serafini”. Oltre agli esponenti del gruppo di minoranza assicurata la presenza di Caterina Cerroni, reduce dalla candidatura alle scorse elezioni Europee. Non solo sanità durante l’incontro organizzato con le testate giornalistiche e le televisioni. Tra i temi che saranno sviscerati, il Contratto di sviluppo (Cis) e il bilancio di tre anni di amministrazione della maggioranza a trazione centrodestra. Insomma tanta carne a cuocere per un appuntamento che si annuncia davvero incandescente.