Ospedale e stadio “Civitelle”, doppio appuntamento per Frattura ad Agnone

AGNONE – Doppio appuntamento per il presidente della giunta regionale ad Agnone. Prima tappa l’ospedale “San Francesco Caracciolo” dove Paolo Di Laura Frattura, “scortato” dal direttore generale Gennaro Sosto e dal direttore amministrativo, Antonio Forciniti, illustrerà la rete assistenziale e il percorso diagnostico terapeutico delle malattie reumatologiche. All’appuntamento previsto alle ore 17,00 nella sala adiacente la cappella dell’ospedale altomolisano (situata al quarto piano), sarà presente l’assessore alla Sanità del Comune di Agnone, Edmondo Amicarelli. Dopodiché Frattura incontrerà presso il complesso residenziale “Tavola Osca”, ore 19,30, la dirigenza dell’Olympia Agnonese e l’amministrazione comunale per parlare del finanziamento che interesserà lo stadio “Civitelle”, in particolare il rifacimento del manto in sintetico di vecchia generazione.