Ostruzionismo alla caccia di selezione, Tagliamonte: “Commissariare gli Atc del Molise”.

Il commento di Alfonso Tagliamonte, già componente della consulta regionale per la caccia e attualmente delegato per il Molise del Sindacato venatorio italiano, alla denuncia di sabotaggio da parte degli Atc del Molise rispetto alla caccia di selezione.

“In piena emergenza cinghiali non utilizzare la selezione per cui ci siamo tanto impegnati, in primis l’ass. Cristiano Di Pietro, è una gravissima omissione da parte degli Atc molisani che dimostra, qualora fosse necessario, come sono contrari a tale importante ed efficace metodo. Consiglierei di sciogliere i comitati di gestione e di nominare commissari ad acta per l’individuazione delle aree e delle zone. E poi, tanto per essee chiari, cosa costa sedersi a tavolino e suddividere un piccolo territorio in aree e zone da assegnare ai selecontrollori? Nulla. Per i corsi: devono essere a carico dei partecipanti. Delegandoli alle organizzazioni venatorie il loro costo è molto limitato e dipendendo ovviamente dal numero degli iscritti. Se organizzato bene potrebbe essere inferiore ai 100 euro”.