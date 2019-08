Ottanta ettari di vegetazione in fiamme, canadair in azione in Molise

ANSA) – GUARDIALFIERA (CAMPOBASSO) – Ottanta ettari di vegetazione tra macchia mediterranea e sterpaglie in fumo e sette ore di gran lavoro dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Santacroce di Magliano (Campobasso) e Termoli (Campobasso) con più squadre, autobotti ed un canadair, arrivato da fuori regione per completare le operazioni di spegnimento. E’ il bilancio di un vasto incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di ieri in contrada Frassino, vicino il lago, a Guardialfiera. I focolai sono divampati anche a causa del gran caldo e del vento che ha permesso al fuoco di propagarsi rapidamente divorando non solo sterpaglie ma anche la zona più boscosa che costeggia l’invaso. Sul posto le squadre dei pompieri che hanno lavorato alacremente fino alle 18.30 di ieri pomeriggio ininterrottamente. A dare man forte alle operazioni di spegnimento, il canadair che, con più voli, ha bloccato il propagarsi del rogo nelle zone più impervie.