Outdoor, caccia e tiro sportivo: cresce la febbre per l’HIT Show 2020

Pensato per chi ama vivere appieno la natura, HIT Show ritorna da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020 nel quartiere fieristico di Vicenza. La manifestazione che Italian Exhibition Group SpA (IEG) dedica all’esperienza dell’outdoor, alla caccia e al tiro sportivo ospiterà espositori provenienti da

24 paesi nei 6 padiglioni su una superficie di 35mila metri quadrati, oltre ai buyer in arrivo nella città del Palladio da 16 stati: questi alcuni dei numeri della manifestazione di riferimento del mondo venatorio, un comparto che nel nostro Paese conta oltre 700 mila praticanti e un valore economico di oltre 7 miliardi di euro (dati ANPAM).

Un’edizione rinnovata quella di HIT Show, la manifestazione dedicata all’outdoor, alla caccia e al tiro sportivo che da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020, nel quartiere fieristico di Vicenza, ospiterà su 5 padiglioni – pari a una superficie di 35mila metri quadrati – espositori provenienti da 24 paesi, buyer in arrivo da 16 stati, e un ricco programma di incontri, workshop ed eventi di formazione.

Nella Hall 1 spazio alle dimostrazioni della F.I.T.D.S. e della FIDASC e all’area ‘Hunting Destinations’ dedicata al turismo venatorio.

Nella Hall 2 un’area eventi attrezzata, palcoscenico di un ricco calendario di appuntamenti, un media village all’interno del quale sarà ospitata la stampa di settore e la mostra “Attraverso Il Pensiero di Darwin – Le origini dell’uomo e della caccia” realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo.

Tra i tanti eventi e iniziative speciali, nell’anno dei Giochi Olimpici di Tokyo grande spazio sarà dato anche al mondo del tiro sportivo. Atleti e appassionati di tiro a volo e tiro a segno potranno, in collaborazione con FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo), partecipare a stage e workshop tenuti da tecnici federali e incontrare campioni iridati delle federazioni di tiro protagonisti di Tokyo 2020. Sempre in collaborazione con FITAV l’area ospiterà anche le premiazioni del Trofeo HIT SHOW 2020, del 7° Trofeo Neofitav e, per la prima volta, un’iniziativa speciale per avvicinare le persone al tiro al volo: una installazione con le foto di tutti i vincitori di medaglie olimpiche dal dopoguerra a oggi. Nella Hall si svolgeranno inoltre gli Outdoor Awards che decreteranno gli articoli più innovativi tra quelli presentati in fiera. Con una formula arricchita e in uno spazio dedicato interamente al mondo della vita all’aperto, a competere saranno le categorie dell’Abbigliamento, degli Accessori e delle Calzature, alle quali si aggiunge nel 2020 la categoria della Tecnologia, mentre i prodotti saranno giudicati anche da una giuria di qualità – composta dai presidenti delle maggiori associazioni del settore, giornalisti ed esperti – oltre che dai visitatori.

La Hall 4 ospiterà la Shopping Area dove trovare le ultime novità presentate dai top brand dell’outdoor, della caccia e del tiro sportivo.

Nella Hall 6 tutto il meglio per il tiro a distanza. Saranno allestiti, all’interno il Leica Hunter – Shooting and Ballistic Master e la mostra sugli ungulati realizzata in collaborazione con la Regione del Veneto (collegamento Hall 2 e Hall 6), mentre all’esterno un balipedio per testare le novità di prodotto.

Nella Hall 7 i visitatori potranno trovare i nuovi prodotti lanciati sul mercato dalle aziende leader della caccia e del tiro sportivo ma anche approfondire tecniche di tiro, procedure e normative con istruttori specializzati, per praticare la propria passione in tutta sicurezza. La Hall sarà infatti dedicata a due settori chiave della manifestazione, ‘Education’ e ‘Hunting e Target Sports’ con tanti incontri, convegni e corsi di formazione in programma nella HIT Arena.

A HIT Show saranno presenti le principali associazioni dell’industria di settore, le associazioni venatorie e le federazioni del tiro sportivo.

È il Salone internazionale dedicato agli appassionati di caccia, tiro sportivo e outdoor, organizzato da Italian Exhibition Group SpA. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020 (sabato e domenica dalle 09.00 alle 18.00; lunedì dalle 09.00 alle 17.00). Dove: Quartiere Fieristico di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza). Biglietti: intero 18 euro; ridotto online 13 euro; ridotto 15 euro da acquistare in fiera (possessori di regolare licenza di caccia, di porto d’armi ad uso sportivo, over 60, membri

delle Forze dell’Ordine con tesserino, ragazzi tra 13 e 18 anni); ridotto 8 euro per gruppi di almeno 20 persone; gratuito per under 13, persone con disabilità e accompagnatori.

Maggiori informazioni: www.hit-show.com