Padre Pio arriva dalla Puglia e si ferma a Poggio Sannita

POGGIO SANNITA – I devoti di Padre Pio, dalla Puglia, hanno donato una bellissima statua del Santo alla comunità poggese.

«E’ stata l’occasione per rinsaldare, con il signor Antonio Caccavò ed i suoi concittadini provenienti da Cerignola, legami di profonda amicizia. – commenta il sindaco Giuseppe Orlando – La curiosità dell’amico Caccavò, di conoscere quale fosse l’affinità del suo cognome con il nostro paese, che si chiamava Caccavone, ha dato inizio alla nostra conoscenza. Bella manifestazione pomeridiana con la presenza della dirigente scolastica, Prof. Camperchioli, le docenti e gli alunni dell’Istituto Scolastico “M. Antonietta Bottaro”. Tolto il lenzuolo che copriva la statua, il parroco, Don Paolo Del Papa, ha recitato alcune preghiere insieme ai presenti, rinviando la benedizione ufficiale, a quando la stessa statua, sarà posizionata nel luogo definitivo individuato dall’amministrazione. Di seguito, un momento conviviale con “panonda” e vino, in attesa della sagra delle “scherpelle”, organizzata magistralmente dalla neonata associazione “Prospero”, che si è svolta dalle 21 in poi. Inoltre, nel pomeriggio, presso la Casa Comunale, alle ore 16,30, è stato presentato il libro “IO HO DENUNCIATO” di Paolo De Chiara a cura di Tiberio La Rocca».