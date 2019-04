Paese blindato, perquisizioni a tappeto: i Carabinieri trovano hashish e marijuana

GAMBATESA (CB) – All’alba di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno eseguito numerose perquisizioni a delle abitazioni in Gambatesa (CB) a seguito delle quali è stato denunciato in s.l. una persona per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed un’altra segnalata all’Autorità prefettizia per detenzione di droga ad uso personale.

L’operazione dei Carabinieri è scattata alle ore 6 odierne, con l’impiego dei Carabinieri della Stazione di Gambatesa (CB) coadiuvati dai militari di altre Stazioni della Compagnia di Campobasso per un totale di 5 autovetture e 15 uomini che hanno blindato il paese e perquisito cinque abitazioni alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni di perquisizione sono stati trovati a carico di un trentunenne grammi 6 di hashish e grammi 4 circa di marijuana, 30 bustine di cellophane trasparente di piccole dimensioni atte al confezionamento delle dosi da spacciare e tre bilancini di precisione, mentre, a carico di una ragazza trentaseienne, è stata rinvenuta una dose di hashish.

Dalle prove emerse, il primo giovane è stato condotto in Caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre la donna è stata segnalata all’Autorità Prefettizia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà inviata al LASS di Foggia per le analisi quantitative e qualitative anche per verificarne il preciso principio attivo in essa contenuto.

Rimane altissima l’attenzione che i Carabinieri pongono sul fenomeno dello spaccio e del consumo di droga anche nell’hinterland campobassano.