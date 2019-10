“Il paese delle bufere”, le telecamere di Geo sul tetto degli Appennini

CAPRACOTTA. Le telecamere di Geo, la trasmissione in onda su Rai 3, puntano su quanto accade nel periodo invernale a Capracotta soprannominata il tetto degli Appennini in considerazione della sua altitudine sul livello del mare (1421). “A meno di impreviste variazioni al palinsteso – rendono noto dal centro montano – lunedì 7 ottobre, a partire dalle ore 18,00, andrà in onda ‘Il Paese delle Bufere’, un documentario girato nell’incontaminato territorio molisano di Capracotta. La colonna sonora affidata al maestro Matteo Cremolini. Subito dopo la messa in onda, il filmato sarà reso disponibile sul canale YouTube”. Nei suoi documentari, con esperti in studio, Geo racconta la Terra e le persone, le meraviglie e le fragilità dell’Italia e dell’intero pianeta. Si tratta di una trasmissione che dà particolare spazio ai grandi squilibri ambientali, a cominciare dal riscaldamento globale, dando voce a chi – soprattutto giovani – interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita. Inoltre Geo tratta le millenarie tradizioni che continuano a stupire e che rivelano lo stretto legame di ogni singolo luogo con i suoi abitanti, i mestieri e i prodotti della terra come appunto Capracotta. La trasmissione è condotta in studio da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.