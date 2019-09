Il paese resta senza bar: no problem, ci pensa la Pro Loco

CASTELGUIDONE – Non chiudono solo le edicole e i negozi, chiudono anche i bar, unici punti di aggregazione, spesso, nei piccoli centri montani. Ed è quello che sta succedendo a Castelguidone. L’unico bar del paese è chiuso ufficialmente “per ferie” da qualche tempo e non si sa se riaprirà i battenti nel breve periodo. Per evitare di trascorrere la festa della patrona Santa Clementina senza un bar aperto e funzionante la Pro Loco ha messo in campo un bar a cielo aperto, sulla struttura polifunzionale al centro del paese. Una bella idea che ha riscosso un enorme successo di pubblico. Quando l’associazionismo si sostituisce all’imprenditorialità privata.

foto da Facebook di Emilio Di Stefano