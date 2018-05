Pagamenti alle imprese: sbloccati fondi per 7,3 milioni di euro in Molise

(ANSA) – CAMPOBASSO – La Regione ha sbloccato i pagamenti alle imprese per esaurire le liquidazioni, al 31 dicembre 2017, relative a lavori eseguiti. È il primo provvedimento del Governatore Donato Toma che prevede il trasferimento di circa 7,3 milioni a Comuni, circa 80, e Province, che a loro volta dovranno soddisfare i crediti maturati dalle aziende. L’annuncio oggi. “Sono fondi che hanno una specifica destinazione – ha spiegato il Governatore – invito dunque i Comuni a rispettare la finalità delle liquidità che gli diamo. Se verranno utilizzati per altri scopi – ha aggiunto – se ne assumono la responsabilità, politica e gestionale”. Toma ha anche comunicato che a breve si metterà a lavoro con la struttura competente per affrontare anche il problema dei pagamenti dei lavori post terremoto.