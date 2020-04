Paglione: «Troppa gente in giro senza motivo, dovete stare dentro casa»

CAPRACOTTA – «Rivolgo un invito accorato alla cittadinanza di Capracotta a restare a casa. Cerchiamo di non vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora. Siamo ancora nel pieno dell’emergenza e, purtroppo, l’infezione da Coronavirus è arrivata vicino a noi, ad Agnone. Vi prego, non abbassiamo la guardia adesso. C’è ancora troppa gente in giro senza validi motivi. Facciamo lo sforzo di rimanere a casa e di non uscire se non è proprio necessario. Ora serve davvero la collaborazione di tutti. Restiamo a casa per il bene nostro e della nostra comunità».

E’ l’accorato appello di Candido Paglione, sindaco di Capracotta, a commento della notizia dei tamponi positivi accertati presso una casa di riposo di Agnone.