Pale da 14 tonnellate sospese sopra i tetti delle case, scatta la segnalazione in Procura

TORREBRUNA – Riceviamo da Alessandro Lanci e Augusto De Sanctis, rispettivamente presidente e referente campagna del Movimento Nuovo Senso Civico la seguente lettera indirizzata al Ministero delle Infrastrutture, alla Prefettura di Chieti, alla Polizia stradale e alla Questura di Chieti, alla Regione Abruzzo – servizio VIA, alla Provincia di Chieti, ai Comuni di Castiglione Messer Marino, Torrebruna e San Giovanni Lipioni e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Vasto.

OGGETTO: trasporti eccezionali di pale eoliche nell’alto Sangro – incidente – Direttiva Ministeriale 293/2017 – Codice della Strada – tutela delle cose e delle persone.

Con la presente per segnalare una situazione a nostro avviso del tutto inaccettabile relativa al trasporto di decine di pale eoliche del peso di 14 tonnellate e lunghezza 55 metri tramite trasporti eccezionali, dove il carico sporge addirittura letteralmente sopra le case.

Le immagini qui sotto relative al passaggio nell’abitato di Torrebruna (CH) sono inequivocabili. Inaccettabile, perché a poca distanza il primo trasporto ha avuto un grave incidente con il ribaltamento del rimorchio e la perdita del carico (la pala) che è andata a finire fuori strada nel bosco sottostante restando fortemente danneggiata. Dalla lettura degli articoli di stampa l’incidente sarebbe riconducibile al cedimento delle sospensioni del mezzo. Non vogliamo immaginare cosa sarebbe accaduto se tale cedimento fosse avvenuto tra le case.

Evidenziamo che, da quanto leggiamo, sono previsti altri 48 trasporti di questo tipo. Rimandiamo ai numerosi articoli della stampa online locale su quanto avvenuto e per reperire altre immagini molto esplicative. Ci chiediamo: è compatibile tale tipo di trasporto, con la sagoma del carico in movimento sovrastante per decine di metri civili abitazioni, con quanto stabilito dalla Direttiva Ministeriale 293/2017 del Ministero delle Infrastrutture e con quanto disposto dal Codice della Strada? Se sì, quali sistemi di sicurezza e/o precauzioni sono stati imposti, ad esempio sulla permanenza nelle abitazioni della cittadinanza al momento del transito?

Certi di un intervento, ognuno per le proprie competenze, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Alessandro Lanci

Augusto De Sanctis

* foto in apertura di Patrizia Ciafardo