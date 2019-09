Palestra e negozi devastati dalle fiamme, Vigili del fuoco in azione per ore

Incendio, nella notte, in uno stabile con diverse attività commerciali, sito sulla SS 16 Campomarino Lido. L’incendio ha interessato, principalmente, un’attività di abbigliamento sportivo e da lavoro con il coinvolgimento e notevoli danni per un’attigua palestra, un appartamento, un negozio di ricambi auto ed un panificio. Sul posto, dopo il primo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli, sono intervenute anche le squadre del Distaccamento di Santa Croce di Magliano e del Comando Provinciale di Campobasso per un totale di sei mezzi e quindici uomini.

Il personale del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) ed il funzionario di servizio stanno effettuando rilievi e sopralluoghi per stabilire le cause dell’incendio.