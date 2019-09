POGGIO SANNITA – L’ex consigliere regionale abruzzese, Paolo Palomba, nominato segretario regionale del Molise dell’Associazione per l’Italia nel mondo. L’associazione vanta circa 50mila iscritti in tutti gli angoli del pianeta ed è finalizzata a rinsaldare i legami degli emigrati all’estero con la madre Patria. Palomba ha ricoperto negli scorsi numerosi incarichi politici a vari livelli istituzionali, da assessore comunale a consigliere provinciale e consigliere regionale. Oggi è un affermato imprenditore nel campo della sanità privata. Dopo aver avuto notizia dell’importante nomina ai vertici regionali dell’Associazione per l’Italia nel mondo, Paolo Palomba, di origini per metà molisane, di Poggio Sannita per l’esattezza, commenta: «Voglio ringraziare dal profondo del cuore il presidente Guido Vacca per l’importante incarico che ha voluto riservare alla mia persona. Un incarico che mi onora e mi rIempie di orgoglio. Cercherò, con umiltà e impegno, di rappresentare nel migliore dei modi le istanze di tutti i cittadini italiani nel Mondo e di rafforzare l’identità culturale con la riscoperta delle nostre amate tradizioni».