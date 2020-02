Pantera in Molise: ultimo avvistamento tra Bagnoli del Trigno e Duronia

TRIVENTO – Mentre vanno avanti i controlli nell’area circostante il Comune di Limosano (Campobasso) dove negli ultimi tre giorni è stata segnalata la presenza della ormai famosa pantera proveniente dalla Puglia, l’ultimo presunto avvistamento arriva da Bagnoli del Trigno. Alcuni residenti, infatti, avrebbero segnalato ai Carabinieri di Trivento la presenza del grosso felino lungo la strada tra Bagnoli del Trigno e Duronia. Il presunto avvistamento risalirebbe alla tarda serata del 19 febbraio scorso. In pochi giorni, dunque, la pantera avrebbe risalito la costa dalla Puglia, per spingersi poi, non si sa bene alla ricerca di cosa e perché, fino al territorio di Limosano e per finire tra Bagnoli del Trigno e Duronia. E mentre la notizia rimbalza ovunque, anche sulla stampa nazionale, in Molise si sta diffondendo una sorta di psicosi pantera.