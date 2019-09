Paolucci in ospedale per un caffè: «L’accordo di confine era pronto, qui in Molise lo hanno insabbiato» L'ex assessore alla Sanità dell'Abruzzo torna sul documento che avrebbe potuto salvare il "San Francesco Caracciolo" di Agnone

Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati. Accedi ora Questo articolo è disponibile solo per gli utenti abbonati.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.