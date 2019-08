Parametri microbiologici nella norma, l’acqua di Castelguidone torna ad essere potabile

CASTELGUIDONE – La Asl certifica che l’acqua è tornata potabile, il sindaco revoca l’ordinanza di divieto.

Problema risolto, a Castelguidone, dopo oltre venti giorni, per quanto riguarda la potabilità dell’acqua corrente nelle abitazioni. Il sindaco Donato Sabatino, dopo la comunicazione della Asl in merito alla non conformità dei parametri microbiologici nell’acqua erogata dall’acquedotto gestito dalla Sasi spa, ha vietato, in data 9 luglio scorso, l’uso per scopi alimentari. Il primo cittadino ha anche intimato al gestore del servizio idrico integrato di effettuare gli interventi necessari per risolvere il problema. Nei giorni scorsi un nuovo prelievo da parte della Asl di campioni di acqua presso la fontana pubblica in piazza. All’esito delle analisi effettuate presso i laboratori della Asl i valori dei parametri microbiologici sono rientrati nella norma e dunque il sindaco Sabatino ha emanato, in data odierna, una nuova ordinanza che permette l’utilizzo dell’acqua anche per usi alimentari.