Parte la tre giorni di Forza Italia a Fiuggi, Molise in prima linea con il governatore Toma

CAMPOBASSO – Tre giorni dedicati a “L’Italia e l’Europa che vogliamo”, al presente e al futuro di un centro-destra sempre più aperto, dinamico e rinnovato.

All’evento di Forza Italia, in programma dal 21 al 24 settembre presso il Grand Hotel ‘Palazzo della Fonte’ a Fiuggi, sarà ovviamente presente anche il Molise, con Il governatore Donato Toma, la parlamentare e coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione, l’eurodeputato Aldo Patriciello, gli assessori e consiglieri regionali, i tanti amministratori presenti sul territorio e i rappresentanti del movimento giovanile.

Ad aprire i lavori ci penserà il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, chiusura affidata domenica al presidente Silvio Berlusconi.

«Fiuggi rappresenta ormai da anni – dichiara l’onorevole Tartaglione – una tappa obbligata per la grande famiglia dei moderati e liberali italiani. Previsti importanti momenti di confronto su temi caldi come l’immigrazione, la sicurezza, l’emergenza infrastrutture, le politiche per i giovani. Prima dell’atteso intervento del nostro leader Silvio Berlusconi, che saprà sicuramente indicare la strada giusta a un movimento che nei fatti si dimostra più vivo che mai e capace ogni volta di rinascere come l’Araba Fenice».