SALCITO – Una partita a scopa umana, è la singolare proposta del Carnevale di Salcito. Evento in programma per oggi 10 febbraio.

I partecipanti, grandi e piccoli, indosseranno costumi che rappresentano le carte da gioco a grandezza umana, 40 carte create, disegnate e colorate a mano dai ragazzi del posto, mentre quattro persone condurranno la partita.

«Successivamente ci sposteremo allo Smilz Pub dove degusteremo dolci e piatti gentilmente offerti da chiunque volesse collaborare, il tutto accompagnato da musica e tanta allegria. – spiegano gli organizzatori – Una bella occasione per trascorrere un pomeriggio insieme, per tornare a giocare in piazza e per creare un carnevale tutto nostro. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Si ringrazia anticipatamente per la realizzazione delle carte i ragazzi del catechismo di Salcito, Franca Malerba, Martina Pacchianella, Aurora e Serena Filacchione e per la disponibilità tutti coloro che hanno collaborato».