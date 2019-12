Pascolo abusivo su terreni seminati: i Carabinieri denunciano un allevatore

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri nella Provincia di Isernia per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, finalizzata alla salvaguardia della legalità e della sicurezza pubblica, anche in forma di controllo sui pascoli montani e di contrasto al fenomeno degli animali vaganti, problematica che crea conseguenze anche in tema di pubblica incolumità, di igiene, sanità e non ultimo di danni alla proprietà privata. Nell’ambito di tali controlli i Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Isernia un agricoltore che si è reso responsabile di pascolo abusivo e di danneggiamento di terreni seminati e di recinzione a protezione degli stessi. L’allevatore dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria di ingresso abusivo in fondo altrui e danneggiamento.