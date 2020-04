Pasqua: la commissario Ferri ringrazia gli «angeli del volontariato» della Protezione civile

AGNONE – «In questo periodo difficile e triste per tutti, afflitto da un terribile virus, capace di limitare la nostra vita e vicinanza, ma non la nostra Fede e Speranza, arriva la Pasqua: rappresentazione della Resurrezione, della vita che rinasce capace di donare gioia, coraggio e desiderio di tornare alla pienezza della nostra vita. Da qui, l’augurio di una Serena Pasqua a tutti. Un pensiero particolare va ai medici, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e a tutti gli angeli del volontariato. Anche in questa occasione si impegneranno, insieme al Comune, per farvi arrivare un dono, per augurare a tutti, in particolar modo ai più deboli, di trascorrere una Buona Pasqua, ricca di serenità. Forza e fiducia in un’imminente rinascita».

E’ il messaggio augurale e di ringraziamento della commissario prefettizio di Agnone, Giuseppina Ferri.

Il nucleo di Protezione civile dell’Associazione nazionale Carabinieri, coordinato da Mario Petrecca, si è messo sin dalle prime fasi dell’emergenza a disposizione del Comune e della cittadinanza. Nei giorni scorsi i volontari hanno operato anche altrove, in particolare a Venafro e a Campobasso, consegnando materiali, attrezzature e i doni frutto della solidarietà da parte di aziende di Agnone (La dolciaria Labbate e Mazziotta, il Panificio Pasticceria Altomolise e il Caseificio Di Nucci) che con le loro prelibatezze hanno portato un po’ di sollievo nelle case delle famiglie più deboli e bisognose.