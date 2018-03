Pasqua, tutto pronto ad Agnone per la processione del Venerdì Santo

AGNONE – Tornano i riti della Settimana Santa. In particolare la Congregazione dei Morti della chiesa di Santa Croce, come ormai da anni, nel giorno di Venerdì Santo che quest’anno cade il 30 marzo, riproporrà la processione del Cristo Morto e della Vergine Addolorata. Un evento, quello organizzato dalla Congrega del priore Gabriele Amicarelli, molto sentito dall’intera cittadinanza che alla vigilia di Pasqua si riverserà lungo le principali strade della cittadina altomolisana per assistere alla manifestazione religiosa. Il corteo, accompagnato dal complesso bandistico “Città di Barrea”, muoverà dalla chiesa Monumentale di San Francesco a partire dalle ore 18,00. Ventiquattrore prima sarà la volta dei Santi Sepolcri che verranno allestiti nella maggior parte delle chiese grazie all’opera di fedeli e volontari delle varie parrocchie.