Pasqua con il sole, esplode la primavera

ANSA – Sarà una Pasqua all’insegna del sole su quasi tutta l’Italia, con clima primaverile, grazie al temporaneo rinforzo dell’anticiclone, anche se non mancheranno sporadici episodi di instabilità. Lo affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo, precisando che le temperature subiranno un sensibile rialzo, specie tra l’Emilia Romagna e il Centro-Sud, con valori al di sopra delle medie stagionali. Una nuova perturbazione, in arrivo tra venerdì e sabato, determinerà un peggioramento del tempo soprattutto al Centro-Nord, interessando maggiormente Liguria, regioni tirreniche, Alpi e Prealpi.

Per domani è previsto un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali, nord della Toscana, Lazio, Campania, Sicilia occidentale e sulla Sardegna, in diradamento nel corso della giornata. Non si prevedono precipitazioni di rilievo.

Tempo in prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Tra tardo pomeriggio e sera qualche debole precipitazione sulle aree alpine, nevose ad alta quota, oltre i 1.700 metri.

Nella seconda parte della settimana, spiegano i meteorologi, prevarranno correnti meridionali al Centro-Sud: le temperature aumenteranno, portandosi su valori particolarmente miti per il periodo e al di sopra delle medie. Le regioni settentrionali, invece, si troveranno sulla traiettoria di correnti sud-occidentali più perturbate.

In particolare, fra venerdì e sabato una nuova perturbazione, porterà piogge sparse al Centro-Nord, più isolate su Sardegna e Campania. Precipitazioni più intense sono attese sulle aree alpine e prealpine, sulle regioni tirreniche e sulla Liguria.

La perturbazione numero 11 di marzo abbandonerà l’Italia nella domenica di Pasqua, che quindi dovrebbe trascorrere all’insegna di tempo più stabile e con temperature miti. A Pasquetta nuvole in aumento al Nord-Ovest, ma nel complesso la giornata sarà caratterizzata da bel tempo con sole quasi ovunque e clima primaverile.