Passanti aggrediti da cani in piazza a Schiavi di Abruzzo, Di Biase: «Situazione insostenibile»

SCHIAVI DI ABRUZZO – Aggredito da tre cani “randagi” nella piazza principale del paese. Succede a Schiavi di Abruzzo. Protagonista della incredibile vicenda Lorenzo Di Biase, presidente del circolo Arci Caccia di Schiavi.

«Stavo passeggiando tranquillamente in piazza Caduti d’Ungheria quando sono stato aggredito da tre cani. – racconta alla redazione Di Biase – Sono stato in grado di reagire e respingere l’attacco del branco perché non ho paura dei cani, essendo un cacciatore, ma se al mio posto ci fosse stato un anziano, una donna o peggio un bambino? È una situazione insostenibile e inaccettabile, non si può rischiare di essere aggrediti e morsi da cani solo presuntamente randagi che si aggirano liberamente in paese. Noi cacciatori siamo tenuti ad una serie di norme stringenti in merito alla custodia dei nostri ausiliari, mentre i sedicenti animalisti fanno quello che vogliono. Denuncerò questo grave episodio alle autorità competenti».