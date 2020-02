Pattuglie a piedi: droga, segnalati due giovanissimi

Proseguono i servizi messi in campo dalla Compagna Carabinieri di Isernia, anche in orario notturno finalizzati a garantire la “tranquillità” e la sicurezza degli utenti della strada e prevenire e reprimere l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani del luogo.

Nei servizi espletati dal nucleo radiomobile della compagnia carabinieri del capoluogo, tra la serata di ieri e questa notte, sono stati controllati e segnalati alla Prefettura di Isernia due giovanissimi che con il loro atteggiamento hanno insospettito i carabinieri. Inizialmente da un primo controllo sembrava tutto in regola ma qualcosa ha ulteriormente allertato i militari che approfondendo la verifica li hanno trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, sottoponendole a sequestro e segnalando i giovani alla prefettura. Nel corso del servizio è stata posta particolare attenzione al rispetto dei diritti dei “diversamente abili” infatti ancora una volta è stato constato che ben 8 posteggi a loro riservati erano arbitrariamente occupati da persone che probabilmente mostrano poca sensibilità in materia. Infine sorpreso un conducente di un’auto a circolare per le vie cittadine pur senza copertura assicurativa e pertanto multato con relativo sequestro del veicolo.