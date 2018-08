Hanno paura di “Faccetta nera”: scendono in piazza per cantare “Bella ciao”

VASTO (CH) – Piazza Rossetti con le bandiere rosse al vento e il canto di ‘Bella Ciao’. E’ questa la risposta antifascista e antirazzista della manifestazione organizzata dal comitato spontaneo su impulso dell’Anpi con forze politiche e sindacali, una parte della società civile quale risposta a due episodi accaduti la scorsa settimana a Vasto. A ricordarlo spiegando le motivazioni dell’autoconvocazione – nella piazza che l’Amministrazione comunale di Vasto da anni ha voluto dedicare ad alcuni cittadini del Vastese che hanno caratterizzato con la loro vita l’impegno antifascista nel secolo scorso – il presidente della sezione di Vasto dell’Anpi, Mimmo Cavacini. “Noi oggi diciamo che ci siamo svegliati e che l’Italia democratica non si rassegna al degrado civile di questo paese”. Ed ancora: “Di fronte a quella che è una battaglia su valori fondamentali, non si può evitare di schierarsi: se non si è antirazzisti si è razzisti; se non si è antifascisti, si è fascisti, non esistono vie di mezzo”.