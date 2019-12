Pd: il circolo “Libero Serafini” di Agnone apre il tesseramento

AGNONE – Riceviamo da Michela Cerbaso, segretario del circolo Pd di Agnone e pubblichiamo:

Si avvisa la cittadinanza che è aperto il tesseramento al Partito Democratico nel circolo “Libero Serafini” di Agnone.

La sede in Via Matteotti 11 resterà aperta nei giorni del 27 e 28 dicembre dalle ore 9 alle ore 13. Avremo così occasione di incontrarci, anche per scambiarci opinioni e punti di vista in un’era in cui il dialogo politico avviene più spesso in piazze virtuali che nei veri luoghi di incontro e dibattito.

L’invito quindi a tutti i tesserati a rinnovare il tesseramento e ai nuovi, a chi crede nella democrazia, nella giustizia sociale, nell’inclusione e vede nel Partito Democratico la possibilità di confronto su questi e altri temi, a non avere timore e partecipare perché il contributo di ognuno può fare la differenza.