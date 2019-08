Questa notte provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Isernia per un incendio in via Roma, nel centro storico isernino, ove una pensilina in fiamme, stava propagando l’incendio all’abitazione limitrofa. Tanto spavento per una anziana signora che soccorsa, causa il fumo che entrava in casa, è stata consegnata al 118 per le cure del caso. Salvato dalle fiamme anche un limitrofo pollaio.