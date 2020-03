Perché gli italiani preferiscono il gioco online? Per merito della modalità live

LE AZIENDE INFORMANO

Sembra che ultimamente i giocatori italiani non abbiano dubbi: il gioco online vince su quello fisico, come sostengono anche i dati ufficiali. Secondo il report di AGIMEG, infatti, è possibile notare una forte crescita del comparto del gambling online, che a gennaio 2020 ha registrato un aumento del 29%.

Gran parte del merito di questo boom va soprattutto ai casinò telematici, con una spesa che è aumentata del 13,8%, per un totale superiore agli 81 milioni di euro (sugli oltre 197 milioni di euro complessivi del gioco digitale). Le sale di gambling telematiche, quindi, attirano un numero sempre maggiore di giocatori, e questo avviene per via di una serie di vantaggi impossibili da ignorare. Tra questi troviamo anche una modalità di gioco che sta riscuotendo grande successo di pubblico, ovvero il live gaming che andremo oggi ad approfondire.

Quando la tradizione incontra l’innovazione: I portali di gambling possono essere visti al pari di “raccoglitori”, che collezionano al loro interno tutti i grandi classici del gioco d’azzardo. Al tempo stesso, però, aggiungono anche un fondamentale tocco di novità, nel segno dell’hi-tech. Un chiaro esempio di questo mix fra tradizione e innovazione può essere fatto citando la roulette live, presente in alcuni casinò, come LeoVegas ad esempio. In pratica, questa modalità permette agli utenti iscritti di giocare alle ruote presenti in un casinò reale, ammirando il gioco tramite il video trasmesso da una rete di telecamere.

Di conseguenza, il grado di immersione nel contesto aumenta a livello esponenziale, regalando ai giocatori la sensazione di trovarsi davvero lì sul posto, insomma una soluzione migliore anche della realtà virtuale. Ne guadagna l’esperienza di gioco, specialmente per merito dell’adrenalina che sale.

Quali sono i vantaggi del gioco d’azzardo live?

Chi non ha ancora provato l’esperienza dei casinò con il cosiddetto “live dealer”, dovrebbe farlo quanto prima, perché queste piattaforme offrono dei vantaggi davvero straordinari. In primo luogo, gli utenti hanno la possibilità – come detto – di vedere con i propri occhi l’andamento della partita. Di riflesso, il giocatore può effettuare la propria puntata, comunicarla al croupier tramite i comandi del software, e osservare in prima persona in quale casella si ferma la pallina. In altri termini, è una caratteristica che aumenta l’adrenalina, ma che garantisce anche la legittimità della partita, che non entra mai in discussione.

Un secondo vantaggio è che si ha sempre la certezza che il gioco è in tempo reale, perché molti casinò di questo tipo mostrano sullo sfondo un canale di news, che consente così di sapere che non si tratta di una partita finta o registrata. Inoltre, questi portali danno l’opportunità di accedere a diverse sale, comprese quelle VIP, pensate per chi intende puntare cifre più alte rispetto alle medie. Per non parlare dei bonus, che nella maggior parte dei casi sono molto più interessanti e convenienti, rispetto alle altre opzioni.