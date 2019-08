Permessi di soggiorno negati, la Polizia notifica sei decreti di espulsione ad extracomunitari

Prosegue anche nella provincia di Campobasso l’attività della Polizia Amministrativa e Sociale, fiore all’occhiello della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, infatti, personale della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina, alla verifica del possesso delle licenze previste per legge sia per gli esercizi commerciali che per le strutture ricettive nonché per le sale scommesse e video lottery, ha effettuato numerosi controlli presso vari esercizi commerciali del capoluogo, svolgendo, in particolare, capillari accertamenti sulla posizione di alcuni cittadini stranieri, soprattutto di nazionalità nigeriana e maliana, trovati all’interno dei suddetti locali, in alcuni casi come lavoratori alle dipendenze dei titolari di tali attività commerciali.

Sono stati, inoltre eseguiti ben sei provvedimenti di espulsione amministrativa nei confronti di cittadini extracomunitari per i quali è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno e fatto ordine da parte del Questore di abbandonare il territorio dello Stato nei termini di legge.